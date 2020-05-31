“تقويم التعليم”: رصدنا تسريب أسئلة الاختبار التحصيلي التجريبي في مواقع التواصل.. وسنطبق العقوبات بحق المخالفين

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قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إنها رصدت نشر وتسريب أسئلة الاختبار التحصيلي التجريبي في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت أنه بعد تطبيق الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد، فقد لاحظت تصوير ونشر شاشات أسئلة الاختبارات..، مؤكدة أنها قامت بحصر وتوثيق المحتوى المنشور في بعض الحسابات وإحالتها للجهات المختصة للتعامل معها حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وشددت على أنها ستتعامل مع المخالفات التي رصدتها التقارير التقنية للمختبرين لتفادي تكرارها منهم في الاختبار الفعلي.

وجددت التأكيد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، حسب ما نصت عليه اللائحة التي أقر بها الطلبة.

