صور.. اللحظات الأولى لفتح أبواب المسجد النبوي استعداداً لإقامة أول صلاة جماعة بعد الإغلاق

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فتح القائمون على شؤون المسجد النبوي، أبواب ساحاته استعداداً لاستقبال المُصلين القادمين لصلاة فجر اليوم (الأحد). ووثّقت صور، اللحظات الأولى لفتح أبواب المسجد النبوي لإقامة أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب “كورونا”، وسط اتخاذ العاملين بالمسجد الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم. وكانت إمارة المدينة المنورة قد أعلنت فتح المسجد النبوي للمصلین اعتباراً من اليوم الأحد..، وسط تطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية. Advertisements





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