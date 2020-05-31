توكلنا : يمكن استخدام الدراجة الهوائية بدلًا من المشي

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رد تطبيق توكلنا على استفسار بشأن إمكانية استخدام الدراجة الهوائية بدلًا من المشي.

وقال توكلنا في تغريدة له ردًّا على الاستفسار: إنه نعم يمكن ذلك إذا كان لدى الشخص تصريح رياضة المشي، ولكن يمنع استخدام السيارة مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.

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يذكر أن تطبيق “توكلنا”، المُعتمد من وزارة الصحة أضاف في وقت سابق خاصية استخراج تصريح لممارسة رياضة المشي إلى الخدمات المتوفرة في التطبيق.

وهذا التصريح مخصص لممارسة رياضة المشي، ضمن نطاق 1 كيلومتر من موقع السكن ولمدة 60 دقيقة يوميًّا.

كما أنه بالإمكان طلب التصريح للمشي وحيدًا أو برفقة شخصين كحد أقصى..، ضمن نطاق الحي السكني، على أن يكون لكل منهم تصريح مستقل من تطبيق “توكلنا”.

ويشترط لتقديم طلب تصريح جديد مرور 12 ساعة على الطلب السابق، والوجود في السكن عند الطلب، وألا يكون وقت الطلب من 5م إلى 8م، وعدم استخدام المركبة.

