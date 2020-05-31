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صندوق التنمية العقاري يفتح أبوابه من جديد وفق هذه الشروط

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أعلن صندوق التنمية العقارية عن جدول مواعيد لفتح فروعه، مهيبًا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع.

وأوضح الصندوق، في بيان له مساء السبت 30 أيار/مايو 2020، أنَّ التسجيل يكون عبر الدخول من هنا للحصول على موعد لزيارة أي فرع.

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وبيّن الصندوق، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّه “مع عودة افتتاح فروعنا حسب الجدول المرفق..، نرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع والتسجيل عبر الرابط التالي للحصول على موعد للزيارة”.

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