- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎ :
.
أعلن صندوق التنمية العقارية عن جدول مواعيد لفتح فروعه، مهيبًا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع.
وأوضح الصندوق، في بيان له مساء السبت 30 أيار/مايو 2020، أنَّ التسجيل يكون عبر الدخول من هنا للحصول على موعد لزيارة أي فرع.
وبيّن الصندوق، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّه “مع عودة افتتاح فروعنا حسب الجدول المرفق..، نرجو منكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع والتسجيل عبر الرابط التالي للحصول على موعد للزيارة”.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق التنمية العقاري يفتح أبوابه من جديد وفق هذه الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.