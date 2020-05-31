صندوق التنمية العقارية يحدد مواعيد عودة الفروع والإجراءات الاحترازية

أكد صندوق التنمية العقارية على ضرورة التزام المواطنين والموظفين بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية مع عودة افتتاح الفروع مرة آخرى.

وأوضح صندوق التنمية العقارية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه على كل مستفيد يريد مراجعة أحد الفروع حجز موعد أولًا من هنا.

وأضاف صندوق التنمية العقارية أن الإجراءات الاحترازية تتمثل في لبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة، وترك المسافة مترين بين الشخص والآخرين.

وأشار صندوق التنمية العقارية إلى مواعيد فتح الفروع وهي:

1-اليوم الأحد 31 مايو: فرع الرياض، فرع الدمام، وفرع جدة، وفرع الخرج، فرع الإحساء.

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2-الاثنين 1يونيو: فرع وادي الدواسر، وفرع الخفجي، وفرع ينبع وفرع الطائف وفرع المدينة وفرع الشقراء، وفرع حائل، وفرع الرأس.

3-الثلاثاء 2يونيو: حفر الباطن، الخرمة، الوجه، بريدة، الباحة، الدوادمي، المجمعة، سكاكا، تبوك، بيشة، الزلفي، عرعر، عفيف، القريات، النماص، أبها، نجران، رفحاء، جازان وفرع شرورة.

4-الأحد 31يونيو: فرع الدمام النسائي، وفرع الرياض النسائي وفرع مكة.

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