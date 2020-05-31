بالصور.. جوامع ومساجد الجوف تفتح أبوابها للمصلين وسط تطبيق عدة إجراءات احترازية

فتحت الجوامع والمساجد بمنطقة الجوف اليوم الأحد أبوابها أمام المصلين بعد رفع إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.

واستقبلت الجوامع والمساجد المصلين لصلاة الفجر، بعد أن تم أخذ عديد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

جاء ذلك عقب تهيئتها لاستقبال المصلين وتعقيمها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسبقًا بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها والجمعيات التطوعية.

وتقيد أئمة الجوامع والمساجد بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وكذلك رفع المصاحف والكتب مؤقتًا.

وجرى إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين المصلي والآخر، والإبقاء على فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وعد دخول الأطفال ممن هم أقل من 15 عامًا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

Advertisements

كما وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المصحف الإلكترونيّ، من خلال توجيه الأجهزة الذكية ومسح الباركود الموزع على أرفف المصاحف، ليتم تنزيل نسخة منه كاملة على الجهاز ليتسنّى للمصلين تلاوة المصحف بعيدًا عن استخدام النسخ الورقية، تفاديًا لانتقال العدوى بين المصلين حتى يتم تلاشي الوباء، بإذن الله.

اقرأ أيضًا:

تزامنًا مع العودة إلى المساجد.. «الشؤون الإسلامية» تبث 10 ملايين «sms» توعوية

بالصور.. الفرق الكشفية التطوعية تُشارك في تجهيز الجوامع والمساجد

فيديو يوثق رد وزير الشؤون الإسلامية على تغيير سجاد فاخر لأحد المساجد

التفاصيل الكاملة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للمساجد للحد من «كورونا»