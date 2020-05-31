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«توكلنا» يوضح موقف الإمام والمؤذن من التنقل للصلاة خارج الحي وقت منع التجول

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ردًا على استفسار من أحد المواطنين

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا أنّ تنقل الأئمة والمؤذنين في أوقات منع التجول لأداء الصلاة بمساجد خارج الأحياء التي يُقيمون فيها لا يتطلب الحصول على تصريح.

جاء ذلك ردًا من التطبيق على استفسار من أحد المواطنين بشأن مدى السماح بتنقله وقت الحظر لأداء الصلاة إن كان إمامًا أو مؤذنًا بمسجد خارج الحي، قائلًا: «لا يتطلب الذهاب إلى المسجد الحصول على تصريح».

و«توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس ، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

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