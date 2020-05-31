جوامع ومساجد محافظة أملج تستقبل المصلين

استقبلت جوامع ومساجد محافظة أملج في صلاة فجر الأحد، المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

جاء ذلك وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أملج لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وراعت الجوامع والمساجد تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق.

كما تم مراعاة التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف ورفع المصاحف مؤقتًا ولبس الكمامة القماشية وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والوضوء في المنزل.