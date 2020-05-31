طقس الأحد: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة وغبار على 12 منطقة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أن تستمر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق، مشيرة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق أخرى.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: «يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، والقصيم، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها)، وكذلك أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والجوف، والشرقية، والرياض، والمدينة المنورة).

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، يمتد تأثير تلك الرياح إلى منطقة نجران، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، وعسير، وجازان، ومنطقة نجران).

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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