«توكلنا»: الذهاب إلى المسجد لا يتطلب الحصول على تصريح

أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أنّ الذهاب إلى المسجد لا يتطلب الحصول على تصريح.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار من أحد المواطنين قال فيه: «هل أستطيع الذهاب لصلاة الفجر اليوم الأحد أم هناك مخالفة؛ لأنه ليس هناك في التصريح بند الصلاة».

وأجاب التطبيق -عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» قائلًا-: «أخي الكريم.. لا يتطلب الذهاب إلى المسجد الحصول على تصريح».

وتطبيق «توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.

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