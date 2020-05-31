بالفيديو.. الكلباني عن عودة الصلاة بالمساجد والجوامع: «اليوم عيدنا من جديد»

علّق الشيخ عادل الكلباني على قرار عودة الصلاة في المساجد والجوامع اليوم الأحد، في مختلف مناطق المملكة ضمن المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، قائلًا: «اليوم عيدنا من جديد».

وقال خلال لقائه مع قناة الإخبارية: «إن هذه الجائحة التي تسببت في إغلاق المساجد إلى أكثر من 70 يومًا لم تحدث في حياتي، ولا أعتقد في عهد الأمة كلها».

وفي وقت سابق أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كل التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة؛ تنفيذًا للأمر السامي بفتح جميع المساجد، اليوم الأحد، الموافق للثامن من شهر شوال الجاري 1441هـ - ما عدا المساجد الواقعة بمدينة مكة المكرمة - وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمنع تفشي فيروس كورونا.

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