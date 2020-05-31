وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية..
أدّى أهالي منطقة تبوك والمقيمون فيها، اليوم الأحد، صلاة الفجر، في أكثر من 1875 مسجدًا وجامعًا، بعد انقطاع دام لخمسة وسبعين يومًا، بسبب اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وضرب المصلون -في عودتهم لأداء الصلوات الخمس في المساجد- أروع الأمثلة في الوعي الذي أظهر التزام المصلين بالإجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية.
وتضافرت الجهود لتهيئة الجوامع والمساجد التي يشرف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك عليها، وسط تطبيق أعلى معايير الاحترازات، والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعيّ.
وتم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد مؤقتًا ومنع توزيع المياه والأطعمة داخلها، وإيقاف الحلقات والدروس والمحاضرات لإشعار آخر، والاستمرار بإغلاق دورات المياه.
إضافة إلى عمل فواصل بين المصلين داخل المسجد من خلال توفير لاصقات وعلامات أرضية، بالتعاون مع الفرق التطوعية بالمنطقة على ترتيب وتنظيم دخول وخروج المصلين للجوامع، وعمل فحوصات الحرارة بشكل مباشر للمصلين.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقطاع دام 75 يومًا.. 1875 مسجدًا وجامعًا بتبوك تستقبل المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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