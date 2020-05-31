«توكلنا»: يمكن استخدام الدراجة الهوائية وقت المشي حال وجود تصريح خروج

أكد على الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية
أوضح تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا أنّه يمكن الخروج بالدراجة الهوائية أثناء وقت المشي، إذا كان لدى المواطن تصريح خروج مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
جاء ذلك ردًا من التطبيق على استفسار من أحد المواطنين قال فيه: «هل يمكنني في وقت المشي بالخروج بالدراجة الهوائية؟».
وأجاب التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» قائلًا: «أخي الكريم يمكنك ذلك إذا كان لديك تصريح خروج مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية».
وتطبيق «توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
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