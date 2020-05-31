بالصور.. جوامع ومساجد محافظة جدة تستقبل المصلين

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

استقبلت جوامع ومساجد محافظة جدة المصلين اليوم، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض. جاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له. وأظهرت صور لحظات دخول المصلين، ومراعاتهم التباعد بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتًا. Advertisements وتم إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك. اقرأ أيضًا: بالصور.. الفرق الكشفية التطوعية تُشارك في تجهيز الجوامع والمساجد الشؤون الإسلامية تؤكد عدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات

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