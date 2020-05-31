«الموارد البشرية»: لا يحق للمنشآت المستفيدة من «ساند» فصل موظفيها

عقوبة المخالفين تصل لـ10 آلاف ريال..
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إنه لا يحق لأي منشأة أو مؤسسة أو قطاع استفاد من نظام «ساند» إنهاء العلاقة التعاقدية مع الموظف.
جاء ذلك ردًا على تساؤل خلال لقائه مع قناة «الإخبارية» حول مدى أحقية المنشأة التي استفادت من نظام «ساند» إنهاء التعاقد مع موظفيها.
ومضى «الهزاني» قائلًا: «أنه في حال مخالفة ذلك من قبل المنشأة فإنه سيتم تطبيق عقوبة بحقها تصل إلى 10 آلاف ريال».
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