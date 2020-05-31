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السعودية تعيد فتح المساجد مع اجراءات احترازية صارمة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 31 مايو 2020

فتحت مساجد السعودية أبوابها للمصلين اليوم الأحد للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهرين، وخففت المملكة من القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس .

 

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وتوجه المصلون إلى أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة، لأداء صلاة الفجر في ظل إجراءات احترازية تشمل فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق .

 

كما شملت الاجراءات الاحترازية لبس الكمامة القماشية ، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة،، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، وأن تقام صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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