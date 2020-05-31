شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2,624 سلة غذائية في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بتوزيع 2,624 سلة غذائية في مديريات رماه، وثمود، والقف، والسوم، التابعة لمحافظة حضرموت استفاد منها 15,744 فردًا من الفئات الأشد حاجة.

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