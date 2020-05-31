شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 3559 حالة شفاء جديدة والإجمالي يصل 62,442 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3559 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62,442 حالة. وتسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، و 23 حالات وفيات رحمهم الله.

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