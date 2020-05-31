شكرا لقرائتكم خبر عن سرق 13 جوال.. القبض على مقتحم متجر الاتصالات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على مقتحم متجر للاتصالات بحي العزيزية بسيارة مسروقة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اقتحام شخص بمركبة نقل، لمتجرٍ للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن كشف هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبين أنها مسروقة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته للنيابة العامة.

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