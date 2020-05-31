شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: بادر بتصحيح بياناتك قبل 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الجمارك السعودية أنه ما زال هناك فرصة 30 يومًا قبل نفاذ المدّة المحدّدة لـ "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركية بشكل خاطئ. وتابعت :"بادر بتصحيح بياناتك الجمركية قبل 30 يونيو 2020."

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