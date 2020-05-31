، من بين 6400 دواء .. باحثون يحددون 7 أدوية لعلاج كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظام المناعة ساعد معظم الأشخاص في مكافحة الفيروس

كشف باحثون في جامعة برشلونة الإسبانية عن 7 أدوية يمكن تساعد الجسم في محاربة فيروس كورونا المستجد، ومنع تكاثره في جسم الإنسان، وفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأكد الباحثون أنهم بعد دراسة 6446 دواءً مصرحًا به، توصلوا إلى وجود 7 أدوية فقط أثببت فعالية في محاربة الفيروس وإيقاف تكاثره.

وأشاروا إلى أن نظام المناعة لدى معظم الأشخاص يساعدهم في مكافحة الفيروس، لكن بعض المعرضين للخطر يحتاجون لأدوية تساعدهم على محاربة الفيروس، وهذه الأدوية السبعة قد تفعل ذلك.



والأدوية السبع هي: البيرامبانيل، كاربروفين، سيليكوكسيب، ألبرازولام أو زاناكس، تروفافلوكساسين، سارافلوكساسين، إيثيل بيسكوماسيتات، حسب موقع قناة "الحرة".

وأوضح العلماء أن دواء إيثيل بيسكوماسيتات يستخدم كمضاد لتخثر الدم والجلطات التي قد تحدث نتيجة الفيروس، ودواء كاربروفين هو دواء بيطري يستخدمه الأطباء للحيوانات.

وأضافوا أن دواء "زاناكس" الذي يستخدم كعلاج للقلق لا يوجد دليل قوي على أنه يساعد في علاج الفيروس.

تأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تحارب فيها عشرات الشركات والمراكز البحثية الوقت للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس بحلول نهاية العام .

وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس الإيبولا في علاج بعض مرضى فيروس كورونا الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة غيلياد ساينسز المصنعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 إلى أربعة أيام.

كما أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها ستسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد