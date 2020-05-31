محمد بن مسعود - الدمام - القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي والعابرة للأجواء مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج حتى السادس من شهر يونيو القادم.

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذًا لقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس, في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا. العراق 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 02:42 PM Advertisements القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي والعابرة للأجواء حتى السادس من يونيو .. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية حتى السادس من يونيو .. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج حتى السادس من شهر يونيو القادم.

وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذًا لقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس, في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا. الكلمات المفتاحية ، حتى السادس من يونيو .. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية ،

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