محمد بن مسعود - الدمام - 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 02:35 PM إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381 خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة . الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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