البحرين تعلن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و847 حالة شفاء المزيد

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 6673، بعد تسجيل 847 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 314823 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4597، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4584بالمستقرة، وسجلت البلاد 18 حالة وفاة بالمرض.