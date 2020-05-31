سلطنة عمان تسجل 1,014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 11437 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات تشمل 371 حالة لعمانيين، و 643 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2396، لافتة إلى تسجيل حالتي وفاة لمواطن (44 عاما)، ومقيم (72 عاما) ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 47 حالة .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

