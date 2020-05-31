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شاهد.. موظفو القطاعين الحكومي والخاص يبدؤون العودة التدريجية لمقار عملهم
وفق ضوابط أعلنتها وزارة الموارد البشرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت اليوم العودة التدريجية لموظفي القطاعين العام والخاص إلى مقار عملهم وفق ضوابط أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتضمن ترتيبات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .
وتتضمن المرحلة الحالية إتاحة عودة الموظفين في القطاعات الحكومية كافة بشكل تدريجي وإتاحة حضور العاملين بالحد الأدنى في المكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وحثت المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
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