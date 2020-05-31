شكرا لقرائتكم ضبط وإتلاف 34 طن أسماك فاسدة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-31 ضبط وإتلاف 34 طن أسماك فاسدة بجازان متابعات الخليج 365 - جازان ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، ووزارة التجارة ووزارة البيئة، والجهات الأمنية كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وفاسدة بسوق السمك في جازان. Advertisements وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إتلاف ٣٤ طنًا وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.



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