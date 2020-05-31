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ضبط وإتلاف 34 طن أسماك فاسدة بجازان

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2020-05-31

ضبط وإتلاف 34 طن أسماك فاسدة بجازان

متابعات الخليج 365 - جازان

ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان، ووزارة التجارة ووزارة البيئة، والجهات الأمنية كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وفاسدة بسوق السمك في جازان.

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وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إتلاف ٣٤ طنًا وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.



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