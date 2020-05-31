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شهدت شوارع وطرق العاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حركة مرورية شبه عالية؛ وذلك مع انطلاق أول يوم في تقليص فترة المنع الجزائي وسط التزام الأهالي بالتوصيات الاجتماعية والاشتراطات الصحية للتصدّي لجائحة كورونا.
"الخليج 365" وثّقت، صباح اليوم، جانباً من مخالفات واضحة ترتكبها عمالة مخالفة غير نظامية في تطبيق الاشتراطات الصحية في التجمعات بعدم ترك مسافة آمنة بين الأشخاص تقدر بأكثر من متر إلى مترين.
ووُجدت العمالة بشكل لافت للأنظار في شارع 64 بالشرائع، وهي تفترش الطرقات وأبواب المحال التي أمامها دون اكتراث للاشتراطات الصحية وتطبيقها مما قد يتسبّب -لا سمح الله- في انتشار الفيروس، إضافة إلى عدم ارتدائهم الكمامات في أثناء تقاربهم الاجتماعي.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 12:48 PM
اختفت فترة المنع وعاودت الظهور بشكل لافت في شارع 64 دون اكتراث للتباعدبلا كمامات .. عمالة تفترش أبواب المحال بالشرائع مخالفة الاحترازات "صور"
شهدت شوارع وطرق العاصمة المقدّسة، صباح اليوم، حركة مرورية شبه عالية؛ وذلك مع انطلاق أول يوم في تقليص فترة المنع الجزائي وسط التزام الأهالي بالتوصيات الاجتماعية والاشتراطات الصحية للتصدّي لجائحة كورونا.
"الخليج 365" وثّقت، صباح اليوم، جانباً من مخالفات واضحة ترتكبها عمالة مخالفة غير نظامية في تطبيق الاشتراطات الصحية في التجمعات بعدم ترك مسافة آمنة بين الأشخاص تقدر بأكثر من متر إلى مترين.
ووُجدت العمالة بشكل لافت للأنظار في شارع 64 بالشرائع، وهي تفترش الطرقات وأبواب المحال التي أمامها دون اكتراث للاشتراطات الصحية وتطبيقها مما قد يتسبّب -لا سمح الله- في انتشار الفيروس، إضافة إلى عدم ارتدائهم الكمامات في أثناء تقاربهم الاجتماعي.
، بلا كمامات .. عمالة تفترش أبواب المحال بالشرائع مخالفة الاحترازات "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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