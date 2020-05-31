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حددت الحكومة النمساوية انطلاق سباقات بطولة العالم لـ"فورملا-1" في شهر يوليو المقبل.
وأوضحت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في بيان، أنه سيُسمح بتنظيم سباقين لـ"الفورملا-1" في 5 و12 يوليو المقبل في سبيلبرغ دون جمهور، بعد تلقي الحكومة خطة مُحكمة للسلامة والوقاية من المنظمين؛ مؤكدة أنه إضافة إلى التدابير الوقائية الصارمة تَعَهّد المنظمون بإجراء فحوص وبيانات صحية دورية للسائقين وجميع الأطقم الفنية والإدارية والتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية.
ويفتتح السباقان بطولة العالم لـ"الفورملا-1" بعد تأجيل أول سباقين في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتأتي إقامة البطولة في النمسا بسبب توفر مطار بالقرب من الحلبة التي ليست قريبة من مركز المدينة.فورمولا 1 النمسا
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 12:02 PM
بعد تأجيل أول سباقين في مارس الماضي بسبب فيروس كوروناالنمسا تُحدد يوليو المقبل موعدًا لبطولة العالم لـ"الفورملا-1"
حددت الحكومة النمساوية انطلاق سباقات بطولة العالم لـ"فورملا-1" في شهر يوليو المقبل.
وأوضحت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في بيان، أنه سيُسمح بتنظيم سباقين لـ"الفورملا-1" في 5 و12 يوليو المقبل في سبيلبرغ دون جمهور، بعد تلقي الحكومة خطة مُحكمة للسلامة والوقاية من المنظمين؛ مؤكدة أنه إضافة إلى التدابير الوقائية الصارمة تَعَهّد المنظمون بإجراء فحوص وبيانات صحية دورية للسائقين وجميع الأطقم الفنية والإدارية والتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية.
ويفتتح السباقان بطولة العالم لـ"الفورملا-1" بعد تأجيل أول سباقين في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).
وتأتي إقامة البطولة في النمسا بسبب توفر مطار بالقرب من الحلبة التي ليست قريبة من مركز المدينة.
، النمسا تُحدد يوليو المقبل موعدًا لبطولة العالم لـ"الفورملا-1" ،
المصدر : الخليج 365
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