شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على جازان حتى الـ 9 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الحرث، و الدرب، و العارضة، و صامطة ، و صبيا، و فيفا، و هروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله - .

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.