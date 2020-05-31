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منسوبو وزارة الرياضة يعودون للعمل في المكاتب
وسط إجراءات وقائية واحترازية
متابعات الخليج 365 - واس
استأنف منسوبو وزارة الرياضة اليوم، العمل من جديد في مقر الوزارة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة، بالنسب التي حددتها الجهات المعنية، بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بتطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الموظفين والموظفات من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد بينهم في المكاتب والممرات، والمصاعد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المصليات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى في الاجتماعات.
وكانت الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر بالتعقيم والتطهير لكافة المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكافة الموظفين والموظفات حفاظاً على سلامة الجميع.
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