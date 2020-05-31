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شكرا لقرائتكم المرور يعلن عودة العمل في مدارس تعليم القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يعلن عودة العمل في مدارس تعليم القيادة
بشكل تدريجي بدءاً من اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مدارس تعليم القيادة تبدأ اعتباراً من اليوم (الأحد)، استقبال المتقدمين والمتقدمات للتدريب لغرض الحصول على رخص القيادة.
وأوضح “المرور” أنه ستتم العودة للعمل في المدارس بشكل تدريجي لاستقبال المتدربين وفقاً للجداول المحددة لكل مدرسة.
وأكد أن ذلك يأتي تماشياً مع القرار الصادر بشأن رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
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