شفاء 1230 حالة من فيروس كورونا في الكويت

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغت 11386 حالة، مشيرًا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد – 19 ) تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

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وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.





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