السعودية | جهاد الخالدي: عيد الفطر يحظى بتوثيق موسيقي يعكس قيمته الاجتماعية

شكرا لقرائتكم جهاد الخالدي: عيد الفطر يحظى بتوثيق موسيقي يعكس قيمته الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ثمّنت الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، جهاد الخالدي، التفاعل الذي حظيت به التغريدة التي نشرتها في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي طلبت فيها من المهتمين بالموسيقى في المملكة مشاركتها أبرز المظاهر الموسيقية المرتبطة باحتفالات عيد الفطر المبارك، وقد جاءت المشاركات متنوعة بين عزف لأغنيات مشهورة قديمة وحديثة، ورقصات فلكلورية.

وعبّرت الخالدي في حديثها إلى "العربية.نت" عن اعتزازها بوفرة المواهب الموسيقية الوطنية، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الموسيقى اجتماعياً وجمالياً، مشيرة إلى أن "الموسيقى تمثل انعكاساً اجتماعياً مهماً يتجسد فيه التعبير الثقافي عن الحالة الوجدانية لأفراد المجتمع، سواءً في الفرح أو الحب أو غيرها من المشاعر الإنسانية النبيلة".

وقالت: "عيد الفطر المبارك باعتباره مناسبة فرح وابتهاج، فإنه يحظى بتوثيق موسيقي كبير يعكس قيمته لدى الشعوب المسلمة".

وأكدت الخالدي أن التفاعل الذي حظيت به بادرتها الشخصية في "تويتر"، تؤكد المعنى الحقيقي لوظيفة الموسيقى ودورها الاجتماعي المؤثر، كما تعطي مؤشراً مهماً لمدى شغف أفراد المجتمع بالموسيقى وحرصهم على التفاعل مع أي بادرة تمنحهم فرصة تقديم مواهبهم والتعبير عنها بشكل إبداعي مُلهم.