محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات في البلاد وصل إلى 11386 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.الكويت فيروس كورونا الجديد شفاء 1230 حالة من كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-31 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. Advertisements 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 11:41 AM إجمالي الحالات في البلاد وصل إلى 11386 إجمالي الحالات في البلاد وصل إلى 11386 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. ، شفاء 1230 حالة من كورونا في الكويت ،

المصدر : الخليج 365

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