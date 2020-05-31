، كورونا في كندا.. الحصيلة تتخطى 90 ألف إصابة و7 آلاف وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتيْ كيبيك 50651 وأونتاريو 27.533

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كندا 90 ألفًا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، اليوم الأحد.

ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة، لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة؛ فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتيْ كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).كندا فيروس كورونا الجديد