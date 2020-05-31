- 1/3
- 2/3
- 3/3
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كندا 90 ألفًا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، اليوم الأحد.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة، لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.
وحسب بيانات الوزارة؛ فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتيْ كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).كندا فيروس كورونا الجديد
كورونا في كندا.. الحصيلة تتخطى 90 ألف إصابة و7 آلاف وفاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كندا 90 ألفًا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، اليوم الأحد.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة، لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.
وحسب بيانات الوزارة؛ فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتيْ كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:58 AM
معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتيْ كيبيك 50651 وأونتاريو 27.533
تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في كندا 90 ألفًا، بينها أكثر من 7 آلاف وفاة، حسب إحصائية نشرتها وزارة الصحة، اليوم الأحد.
ووفق "روسيا اليوم"، أوضحت الوزارة أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 772 حالة إصابة جديدة، لتبلغ الحصيلة 90190 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7073 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.
وحسب بيانات الوزارة؛ فإن معظم الإصابات تعود إلى مقاطعتيْ كيبيك (50651) وأونتاريو (27.533).
، كورونا في كندا.. الحصيلة تتخطى 90 ألف إصابة و7 آلاف وفاة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في كندا.. الحصيلة تتخطى 90 ألف إصابة و7 آلاف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.