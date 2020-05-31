، الجزائر.. 8 وفيات و133 إصابة جديدة بكورونا ،

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 إصابة.
وأضافت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وفاة، ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5549 حالة.
ووفق "روسيا اليوم" تتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كم غرباً، حيث فرضت السلطات حجراً صحياً كاملاً منذ يوم 24 مارس الماضي.
كما تطبق السلطات حظر تجوال جزئياً من 5 مساءً إلى 7 صباحاً في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، إضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساءً إلى 7 صباحاً ببقية الولايات الجزائرية الـ 48.الجزائر فيروس كورونا الجديد
الجزائر.. 8 وفيات و133 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-31
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 إصابة.
وأضافت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وفاة، ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5549 حالة.
ووفق "روسيا اليوم" تتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كم غرباً، حيث فرضت السلطات حجراً صحياً كاملاً منذ يوم 24 مارس الماضي.
كما تطبق السلطات حظر تجوال جزئياً من 5 مساءً إلى 7 صباحاً في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، إضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساءً إلى 7 صباحاً ببقية الولايات الجزائرية الـ 48.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:49 AM
ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 حالة
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس السبت، تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 إصابة.
وأضافت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وفاة، ولفتت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5549 حالة.
ووفق "روسيا اليوم" تتركز أغلب الإصابات في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كم غرباً، حيث فرضت السلطات حجراً صحياً كاملاً منذ يوم 24 مارس الماضي.
كما تطبق السلطات حظر تجوال جزئياً من 5 مساءً إلى 7 صباحاً في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، إضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساءً إلى 7 صباحاً ببقية الولايات الجزائرية الـ 48.
، الجزائر.. 8 وفيات و133 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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