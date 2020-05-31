، ابنة فنانة مصرية مصابة بكورونا: ادعوا لأمي ،

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طلبت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، من محبي والدتها، الدعاء لها كي تتخطى محنة إصابتها بفيروس كورونا، كاشفة عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد 7 أيام في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.
ونقل موقع "مصراوي" عن الابنة أمير مختار، قولها: إن الحالة الصحية لوالدتها ليست في أفضل حال؛ موضحة: "ننتظر للأسبوع القادم، وسنتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية إن شاء الله".
وطالبت "أميرة"، محبي الفنانة بالدعاء لها كي تتخطى هذه المحنة.
وظهرت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة برجاء الجداوي إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد 19).
وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي حاليًا في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، لتَلَقّي العلاج اللازم.
وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان المنقضي في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، مع دينا الشربيني وأحمد داوود.فيروس كورونا الجديد
ابنة فنانة مصرية مصابة بكورونا: ادعوا لأميأيمن حسن الخليج 365 2020-05-31
طلبت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، من محبي والدتها، الدعاء لها كي تتخطى محنة إصابتها بفيروس كورونا، كاشفة عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد 7 أيام في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.
ونقل موقع "مصراوي" عن الابنة أمير مختار، قولها: إن الحالة الصحية لوالدتها ليست في أفضل حال؛ موضحة: "ننتظر للأسبوع القادم، وسنتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية إن شاء الله".
وطالبت "أميرة"، محبي الفنانة بالدعاء لها كي تتخطى هذه المحنة.
وظهرت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة برجاء الجداوي إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد 19).
وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي حاليًا في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، لتَلَقّي العلاج اللازم.
وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان المنقضي في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، مع دينا الشربيني وأحمد داوود.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
10:32 AM
قالت: ليست في أفضل حال
طلبت ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، من محبي والدتها، الدعاء لها كي تتخطى محنة إصابتها بفيروس كورونا، كاشفة عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد 7 أيام في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.
ونقل موقع "مصراوي" عن الابنة أمير مختار، قولها: إن الحالة الصحية لوالدتها ليست في أفضل حال؛ موضحة: "ننتظر للأسبوع القادم، وسنتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية إن شاء الله".
وطالبت "أميرة"، محبي الفنانة بالدعاء لها كي تتخطى هذه المحنة.
وظهرت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة برجاء الجداوي إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد 19).
وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي حاليًا في الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، لتَلَقّي العلاج اللازم.
وشاركت رجاء الجداوي في موسم دراما رمضان المنقضي في بطولة مسلسل "لعبة النسيان"، مع دينا الشربيني وأحمد داوود.
، ابنة فنانة مصرية مصابة بكورونا: ادعوا لأمي ،
المصدر : الخليج 365
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