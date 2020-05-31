المصلون يلتزمون بالإجراءات الإحترازية بمساجد تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):التزم المصلون بتبوك بالإجراءات الإحترازية مع أداء أول فريضة بعد فتح المساجد.
واظهرت صورة لأحد كبار السن وهو يقرأ القرآن من خلال هاتفه المحمول ، في جامع الإمام النسائي بحي السليمانية، وهو يرتدي القفازات ملتزما بالإجراءات الإحترازية والتي تقضي برفع المصاحف والكتب من الجوامع مؤقتا.
وكان فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك قد هيّأ -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- الجوامع والمساجد التي يشرف الفرع عليها في المنطقة والبالغ عددها 1875 جامعًا ومسجدًا، وسط تطبيق الاحترازات الضرورية والتأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي.
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