دمج فروع الخدمة المدنية سابقاً بـ«الموارد البشرية» وتكليف مدراء العموم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد ضم فروع الخدمة المدنية (سابقا) لفروعها في مختلف مناطق المملكة وتكيلف مدراء العموم . أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الأحد ضم فروع الخدمة المدنية (سابقا) لفروعها في مختلف مناطق المملكة وتكيلف مدراء العموم . وجاء القرار بعد صدور الأمر الملكي الكريم رقم "أ/455"بتاريخ 1/ 7/ 1441هـ بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتعديل مسماها إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية . كما أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي قراراً بتكليف مدراء عموم فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة ، وفقاً للبيان المرفق :

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