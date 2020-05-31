شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تعتمد 4 مخططات سكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن اعتماد 4 مخططات سكنية في العاصمة بمساحة تجاوزت 9 ملايين متر مربع.
وأوضحت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، إن المخططات شملت مساحات سكنية وتجارية وخدمات وحدائق عامة بمساحة إجمالية تجاوزت ٩ ملايين متر مربع.
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