رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة. نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .

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