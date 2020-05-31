شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الكلباني» : اليوم عيد في المملكة بعد عودة الصلاة بالمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقاً أن اليوم الأحد يعتبر عيد في المملكة بعد فتح أبواب المساجد لآداء صلاة الجمعة والجماعة .

وأضاف "الكلباني " أنه على مدى 38 عاماً له في إمامة المساجد بالمملكة لم تشهد المساجد مثل هذه الظروف بينما كان فترة تعليق أي مسجد لا تتجاوز بضعة أيام للصيانة أو الترميم أو التحديث ولم تتوقف صلاة الجماعة كما حدث في هذه الجائحة لمنع نشر العدوى، وفقاً لـ "الإخبارية" .

وعبر "الكلباني " عن اشتياق المواطنين والمقيمين للصلاة في المساجد بعد 70 يوم من التعليق مؤكداً على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية .