شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع نسبي في درجة الحرارة وأمطار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد استقرار الحالة الجوية مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد استقرار الحالة الجوية مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة . وقال "المسند " في حسابه الرسمي بموقع "تويتر " أن السحب قد تتشكل فوق منطقة حائل لتسقط منها زخات بسيطة . Advertisements كما أشار إلى المنخفض الجوي المداري العميق والمتمركز فوق الجنوب الغربي من عمان لا يزال يؤثر على تلك المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة .

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