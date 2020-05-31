شكرا لمتابعة خبر عن بدء استقبال المتقدمين والمتقدمات بمدارس تعليم القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تبدأ مدارس تعليم القيادة اليوم الأحد استقبال المتقدمين والمتقدمات لبرامج التدريب والحصول على رخص القيادة . تبدأ مدارس تعليم القيادة اليوم الأحد استقبال المتقدمين والمتقدمات لبرامج التدريب والحصول على رخص القيادة . وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم عقد البرامج التدريبية وفقاً لجدول زمني وبشكل تدريجي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية . يأتي هذا بالتزامن مع رفع تعليق الحضور بالقطاعين الحكومي والخاص وتخفيف الإجراءات الإحترازية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء استقبال المتقدمين والمتقدمات بمدارس تعليم القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.