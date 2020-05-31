«الشورى» يناقش اقتراح لإنعاش قطاع الطيران و أسهم المستثمرين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يناقش مجلس الشورى اقتراح بمراجعة الرسوم والضرائب المطبقة على قطاع النقل الجوى الفترة المقبلة . يناقش مجلس الشورى اقتراح بمراجعة الرسوم والضرائب المطبقة على قطاع النقل الجوى الفترة المقبلة . وأكد عضو الشورى "فيصل آل فاضل " أن الهدف من الإقتراح تعويض الخسائر التي شهدها قطاع الطيران منذ جائحة كورونا بسبب تعليق السفر . وأضاف أن تنشيط قطاع الطيران سينعكس على الإقتصاد الوطني ، كما سيشجع القرار المستثمرين على شراء أسهم قطاع الطيران التي شهدت تراجع في "تداول " وجميع بورصات الدول التي اجتاحها الفيروس .

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