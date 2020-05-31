شكرا لمتابعة خبر عن موقف الأئمة والمؤذنين من التنقل للصلاة بأوقات منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الأحد، عن موقف الأئمة والمؤذنين في أوقات منع التجول لأداء الصلاة بمساجد خارج الأحياء التي يُقيمون فيها.

وأكد التطبيق، أن ذلك لا يتطلب الحصول على تصريح، وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى السماح بتنقله وقت الحظر لأداء الصلاة إن كان إمامًا أو مؤذنًا بمسجد خارج الحي.

وفي السياق نفسه، أجاب تطبيق " توكلنا " على التساؤل عير حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: " لا يتطلب الذهاب إلى المسجد الحصول على تصريح " .