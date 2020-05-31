بدءًا من اليوم.. تمديد السماح بالتجول حتى الساعة الثامنة مساءً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحت شعار " نعود بحذر " أعلنت وزارة الداخلية، أنه بداية من اليوم الأحد، يتم تمديد السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مكة المكرمة، من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء. تحت شعار " نعود بحذر " أعلنت وزارة الداخلية، أنه بداية من اليوم الأحد، يتم تمديد السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مكة المكرمة، من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء. وأوضحت أن التجول في مكة المكرمة سيكون من السادسة صباحا وحتى الثالثة مساءَ. وتستمر ممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، مع الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي.

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