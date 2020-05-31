الإجراءات المطبقة على ركاب الحافلات منها: ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للنقل، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على ركاب الحافلات بين المدن. كشفت الهيئة العامة للنقل، عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها على ركاب الحافلات بين المدن. وفيما يلي الإجراءات التي يتضمنها البروتوكول الوقائي المطبق على قطاع النقل البري: -استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر. -اقتصار دخول المحطة على حملة التذاكر والموظفين المصرح بهم. -فحص درجة الحرارة عند بوابة الدخول للمحطة. -منع من تزيد درجة حرارتهم عن 38 من الدخول. -ارتداء الكمامات في جميع الأوقات. Advertisements -حمل الركاب لأمتعتهم بأنفسهم. -اتباع الملصقات الأرضية للمحافظة على التباعد الجسدي. -ترك الصف الأول من المقاعد فارغًا. -التزام الراكب بذات المقعد طوال الرحلة. -السماح لأفراد العائلة الواحدة بالجلوس سويًا وحجز المقاعد مسبقا. -استخدام التذاكر الإلكترونية فقط للتصريح بصعود الحافلات.

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