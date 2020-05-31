شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود في عمر 37 عاما وهو يفتح باب السيارة لوالده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت صورة نادرة مشهد جميل للملك سعود (ولي العهد آنذاك) في عمر 37 عاما، وهو يفتح باب السيارة لوالده الملك عبدالعزيز ، رحمهما الله. وثقت صورة نادرة مشهد جميل للملك سعود (ولي العهد آنذاك) في عمر 37 عاما، وهو يفتح باب السيارة لوالده الملك عبدالعزيز ، رحمهما الله. وتم التقاط الصورة قبل مغادرة الملك عبدالعزيز رحمه الله، من الظهران متجهًا إلى رأس تنورة لتدشين تحميل أول ناقلة بالنفط السعودي في 1 مايو عام 1939م.

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